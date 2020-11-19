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Происшествия

«Покурю и подумаю»: последние слова 19-летнего парня, который покончил с собой в Уфе

От страшного поступка его пытались отговорить очевидцы, но разговоры не помогли
Эльвина АПАРИНА
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Телефон парня был полностью разряжен, предсмертных записок он не оставил.

Телефон парня был полностью разряжен, предсмертных записок он не оставил.

В Уфе глубокой ночью 19 ноября под Сафроновским мостом на обочине железнодорожных путей было найдено тело 19-летнего парня. Собственный источник в правоохранительных органах сообщил, что тот покончил с собой. С места ЧП стражи порядка изъяли рюкзак, сотовый телефон, бутылку из-под водки, пластиковый баллон, банковскую карту, сигареты и нож. Тело погибшего направлено на экспертизу.

Стали известны последние слова парня – от поступка его пытались отговорить свидетели, но все тщетно.

В полицию за несколько минут до происшествия обратился мужчина, он сообщил, что за перилами на мосту стоит молодой человек. Бдительный горожанин остановился и попытался поговорить с уфимцем. Тот прикурил сигарету и сказал, что покурит и подумает. Но уже через несколько минут его тело лежало на железнодорожных путях.

Как отметил собеседник, телефон парня был полностью разряжен, предсмертных записок он не оставил.

ЧП