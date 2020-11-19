Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности: что изменилось

Глава Башкирии снова внес изменения в указ о режиме повышенности готовности, который действует в республике со времен начала пандемии.

19 ноября глава Башкирии снова внес изменения в указ о режиме повышенности готовности, который действует в республике со времен начала пандемии. Соответствующая информация появилась на республиканском портале правовых актов.

В документе говорится, что Минстерство образования должно обеспечить некоторых детей, что находятся на дистанционном обучении, продуктами. Продуктовые наборы получат те, кто имеет право бесплатно питаться в школе.

Выдавать продукты будут школы совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов в рамках выделенного финансирования.