Полицейские в Уфе продолжают проверять соблюдение масочного режима

Всего за вчерашний день патрулирующие проверили более 73 объектов Орджоникидзевского района и выявили нарушения в 21 из них.

В Уфе продолжается проверка магазинов и киосков на соблюдение жителями и работниками мер профилактики короновирусной инфекции.

Как сообщили в мэрии, только в одном районе три группы из сотрудников администрации района, ЦОБ, а также полиции выявили 21 нарушение. Они проверили в 73 точках, носят ли сотрудники и посетители маски, есть ли антисептики, соблюдается ли дистанция.

- В целях безопасности предприятия торговли обязаны регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами контактные поверхности, а также оповещать покупателей о необходимости соблюдения масочного режима путем размещения объявлений на информационных стендах, - напомнили в администрации.