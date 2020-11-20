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Происшествия

Пропавшая еще в мае Наталья Скобелкина в Башкирии найдена мертвой

Об окончании поисков сообщили волонтеры
Эльвина АПАРИНА
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Где и при каких обстоятельствах обнаружили тело женщины не уточняется.

Где и при каких обстоятельствах обнаружили тело женщины не уточняется.

В Башкирии прекратили поиски 86-летней Натальи Скобелкиной. 86-летняя пенсионерка пропала в Бирском районе еще в конце мая – женщина вышла из дома и не вернулась. С этого дня ее искали родные и волонтеры, но не было ни одной зацепки, бабушка как в воду канула.

К сожалению, сегодня 19 ноября стало известно, что ее нашли мертвой. Об этом сообщили поисковики "Лиза Алерт". Где и при каких обстоятельствах обнаружили тело женщины не уточняется.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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