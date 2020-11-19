Обед на одного ученика начальных классов установлен в размере не менее 54,34 рубля

Власти Уфы утвердили цены на школьное питание. Соответствующее постановление администрации было издано 18 ноября. Оно появилось на сайте мэрии.

Документ регламентирует минимальную стоимость горячего питания. Категории цен разделены на две группы – для 1-4 и 5-11 классов.

Завтрак и обед на одного ученика начальных классов установлен в размере не менее 54,34 рубля, полдник – 45 рублей; цена питания на одного учащегося 5-11 классов утверждена в размере 60, 70 и 45 рублей соответственно.

– Обучающиеся, получающие начальное общее образование обеспечиваются бесплатным одноразовым сбалансированным горячим питанием за счет средств, выделяемых из бюджета Башкирии, – следует из постановления.