Дефицит бюджета Башкирии составил 22,7 млрд рублей

Доходы республики сложились в размере 200,8 млн рублей (+5% к аналогичному периоду), а расходы – 223,5 млрд рублей (+17%)

Минфин Башкирии представил информацию об исполнении консолидированного бюджета республики по состоянию на 1 ноября 2020 года. Доходы региона сложились в размере 200,8 млрд рублей (+5% к аналогичному периоду прошлого года), а расходы – 223,5 млрд рублей (+17%).

На налоговые и неналоговые доходы пришлось 132 млрд рублей – на 23,5 млрд меньше, чем в предыдущий период. Основные источники пополнения региональной казны: налоги на доходы физических лиц – 46 млрд рублей, на прибыль организаций – 27,7 млрд рублей, акцизы – 18,6 млрд рублей и налог на имущество – 13,7 млрд рублей.

– По сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизились поступления налога на прибыль организаций – на 17 038,4 млн. рублей или в 1,6 раза, налогов на имущество – на 2 553,0 млн. рублей или на 15,6%, акцизов – на 987,8 млн. рублей или на 5,0%, налогов на совокупный доход – на 371,1 млн. рублей или на 4,3%, – передали в Минфине.

Из федерального бюджета Башкирия за январь-октябрь 2020 года получила 68,8 млрд рублей. Это 34,3% от общей суммы доходов. Дотации по сравнению с прошлогодними выросли почти в два раза.

Что касается расходов, то 173,8 из 223,5 млрд рублей Башкирия потратила на социальную сферу. Сюда вошли 107,8 млрд рублей на субсидии бюджетным учреждениям и организациям, 53,3 млрд – на пособия, доплаты к пенсиям, страховые взносы и другие социальные выплаты.