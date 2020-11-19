В Уфе третий день подряд фиксируется смерть от коронавируса

71-й жертвой коронавируса стала 72-летняя пенсионерка из Уфы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии жертвой коронавируса третий день подряд становится житель Уфы. Общее число умерших в республике достигло 71-го человека. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

За минувшие сутки от COVID-19 скончалась 72-летняя уфимка. У нее были сопутствующие заболевания: сахарный диабет второго типа, гипоксические язвы желудка, хроническая болезнь почек и полиорганная недостаточность.

В предыдущие два дня – 17 и 18 ноября – стало известно о смерти от ковида еще двух жителей башкирской столицы, оба пенсионеры: 73-летний мужчина и 78-летняя женщина. С начала пандемии в Уфе было подтверждено 4858 случаев коронавируса (всего по РБ – 12809).

В настоящий момент в больницах Башкирии лежат 32 «тяжелых» пациента, 11 из которых подключены к аппарату ИВЛ.