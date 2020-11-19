На дороге перед БашГУ прорвало колодец, 20 жилых домов и университет остались без холодной воды

фото: "Уфаводоканал"

Сегодня, 19 ноября, рядом со зданием Башкирского государственного университета в Уфе прорвало колодец. Холодная вода залила дорогу на пересечении улиц Заки Валиди и Аксакова. Городским службам пришлось очищать проезжую часть от наледи и обрабатывать асфальт реагентом.

Сотрудники «Уфаводоканала» отвели воду в ливневую канализацию и отключили аварийный участок водопровода. В результате без холодного водоснабжения остались 20 жилых домов по улицам Маркса, Валиди, Гоголя, Пушкина и Аксакова, а также университет и его столовая.