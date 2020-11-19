Убийце воспитательницы детсада в Башкирии избрали меру пресечения

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Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии отправил убийцу воспитательницы детсада Данила Л. в СИЗО до 17 января. Мера пресечения была избрана по ходатайству следователя.

– Обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства, – передали в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Напомним, 17 ноября 49-летний Данил пришел в детский сад деревни Старые Киешки и зарезал свою бывшую супругу, которая работала там воспитателем. После содеянного мужчина пытался сбежать, но его остановил учитель физкультуры. Предполагаемым мотивом убийства является ревность – Данил не смог смириться с разводом. За два месяца до инцидента он сжег дом, в котором жила бывшая жена и их общие дети.