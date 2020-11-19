21-й лицей в Уфе отремонтируют за 336 млн рублей

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Уфимский лицей №21 будет отремонтирован за 336,6 млн рублей. Госконтракт получит «Фирма СУ-10». Во время аукциона компания снизила начальную стоимость строительно-монтажных работ на 25 млн рублей, следует из данным на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, застройщик снесет здание школы, построит новое и благоустроит территорию вокруг него. Основные объекты строительства оцениваются в 247 млн рублей. Полностью реконструированный лицей нужно будет сдать к 31 августа 2021 года – к 100-летнему юбилею учреждения.

21-й лицей входит в число лучших в России, однако его здание пришло в аварийное состояние. Дети и педагогический состав на время реконструкции переехали в соседние школы – №41 и №126.