Инженер из Башкирии купил бабушке лотерейный билет с полуторамиллионным выигрышем

фото: "Столото"

Житель Башкирии Владислав Л. купил своей бабушке выигрышный лотерейный билет. Пенсионерка стала обладательницей 1,5 млн рублей. Об этом рассказали в «Столото».

По словам мужчины, он на протяжении многих лет покупает своей бабушке лотерейные билеты. Пенсионерка каждое воскресенье следит за розыгрышами по телевизору – для нее это своего рода досуг. В этот раз она стала участницей 400-го тиража «Жилищной лотереи» и выиграла.

— Сколько себя помню, бабуля участвует в розыгрышах. Даже в советское время выиграла телевизор, а тогда это считалось огромной удачей. В этот раз она мне позвонила и попросила проверить билет в интернете. Когда я увидел приз, мягко говоря, был в шоке, это такой адреналин, – рассказал Владислав.

У бабушки уже есть планы на приз – она потратит деньги на ремонт в квартире и поменяет окна, а остаток суммы раздаст детям и внукам.