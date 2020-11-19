На Башкирию надвигается ледяной дождь

Ледяной дождь выпадет в Башкирии Фото: Дарья РЯБИКОВА

В Башкирии в ближайшие сутки – с 19 на 20 ноября – прогнозируется ледяной дождь. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Согласно данным аварийного ведомства, ледяной дождь* пройдет в северных районах республики. Там также ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах.

В регионе обещают переменную облачность. Ветер будет юго-восточный, южный – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -9, -14°, по юго-востоку до -20°, днем -3,-8°.

*По гидрометеорологическому словарю, ледяной дождь – это мелкие прозрачные ледяные шарики, выпадающие из облаков, размером 1–3 мм в диаметре. Они образуются при замерзании капель дождя, когда последние падают сквозь нижний слой воздуха с отрицательной температурой.