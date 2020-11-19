В Башкирии новый антирекорд по зараженным коронавирусом, скончался еще один пациент

За сутки ковидом в Башкирии заболели 125 человек - это республиканский антирекорд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 125 человек – это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Предыдущий предельный показатель – 121 инфицированный – был зафиксирован два дня назад, 17 ноября. Данные по состоянию на 19 ноября привели в пресс-службе администрации главы республики.

За все время заразилось 12 809 жителей. Общее число жертв инфекции достигло 71 человека, накануне была зарегистрирована еще одна смерть.

Прирост выздоровевших от коронавируса составил 84 человека. Всего лечение прошли 11 275 жителей региона.

В числе активно больных COVID-19 значатся 1463 человек, 356 из них находятся в больницах республики, 1107 переносят инфекцию в легкой форме дома.