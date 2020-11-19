Власти Башкирии договорились с инвестором о возрождении трамвайной сети в Уфе

Башкирия намерена обновить электротранспорт

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал пятилетнее соглашение с компанией «Синара» о развитии городской транспортной системы. Это произошло 18 ноября на московской выставке «Транспортная неделя-2020». В числе договоренностей значится и возрождение трамвайной сети в Уфе.

Напомним, в нулевых в башкирской столице были демонтированы рельсы по проспекту Октября. Этот путь соединял южную и северную части города. В итоге в Уфе остались две замкнутые на себе сети, а трамвайное хозяйство пришло в упадок. Как отметил Назаров, износ транспорта составляет более 90%.

Премьер рассказал, что Башкирия намерена попасть в крупный инфраструктурный проект Минтранса России – «комплексную программу модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях».

– Для этого нужно подготовить целый ряд документов – от создания транспортной модели до проведения технологического аудита трамвайной сети и финансово-экономического обоснования проекта. К этой работе мы привлечём самых опытных специалистов транспортной отрасли страны, – добавил Назаров.

Объем инвестиций для модернизации трамвайной системы Уфы превышает 25 млрд рублей. Такие средства региональный бюджет не потянет – поэтому власти хотят использовать механизм государственно-частного партнерства. Для этого и планируется сотрудничеством с «Синарой».

Назаров обозначил три направления работы по улучшению трамвайной сети: соединение путями северной и южной частей Уфы, модернизация трамвайного хозяйства и обновление подвижного состава.