Жительница Башкирии провалилась под лед на реке

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В башкирском городе Белорецке на реке Белой под лед провалилась местная жительница. Инцидент произошел накануне, 18 ноября, сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники аварийного ведомства выезжали вызволять женщину.

Как выяснилось, горожанка провалилась под лед, но смогла самостоятельно выбраться на небольшой островок реки. По приезде спасателей, которых вызвали очевидцы, она стояла на дрейфующей льдине.

Сотрудники Госкомитета добрались до женщины при помощи спасательной доски и переправили ее на берег, где передали медикам.

– Что заставило выйти женщину на лед не известно. Но очевидно, что судьба ей подарила второй шанс. Переохлаждение организма, течение, тяжелая одежда и другие факторы могли способствовать ее гибели. Выжить в такой ситуации – большая удача, – отметили в ГК РБ по ЧС.