В Уфе сгорел скандально известный барак

фото: МЧС РБ

В Уфе минувшим вечером, 18 ноября, сгорел скандально известный барак, расположенный по адресу Шота Руставели 70/7. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 22:05. Сообщалось о пожаре в расселенном двухэтажном доме барачного типа. На место выехали пять единиц техники и 19 человек личного состава МЧС. Пожарные устранили открытое горение в 22:44. Обошлось без погибших и пострадавших. Но, как пишет уфимская активистка Алла Яковлева, «люди двух соседних домов 70/3 и 70/6 были напуганы». Сейчас дознаватель аварийного ведомства разбирается в причинах пожара.

В свое время этот дом стал предметом обсуждения на федеральных каналах Фото: Кирилл ПЕНКИН

Напомним, сгоревший дом в 2017-2018 годах был причиной едва ли не федерального скандала. В 2016 году его признали аварийным, а вот жильцом власти города не спешили расселять. О проблемном бараке после нескольких сюжетов на центральных каналах страны узнал глава Следственного комитета России. Впоследствии всех жильцом расселили, а региональный СК возбудил уголовное дело о халатности.