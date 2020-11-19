Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Росавтодор поможет Башкирии с реконструкцией двух крупных мостов в Уфе

Хабиров провел переговоры с федеральным агентством на форуме «Транспорт России»
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

На московском форуме «Транспорт России» 18 ноября делегация из Башкирии договорилась с Росавтодором о сотрудничестве в реконструкции двух крупных мостов в Уфе. Речь идет о сооружениях через реку Белую в створе улицы Города Галле и через Уфимку в поселке Шашка. Об итогах переговоров с федеральным дорожным агентством сообщил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона рассказал, что рассчитывает совместно с Росавтодором построить мост через Белую в створе улицы Интернациональной. Стоимость сооружения протяженностью 1,2 километра оценивается в 10,4 млрд рублей. Достроить его планируется в 2025 году.

В 2020 и 2021 году Башкирия также получит дополнительное финансирование на строительство крупнейшего в республике инфраструктурного проекта – Восточного выезда из Уфы.