Росавтодор поможет Башкирии с реконструкцией двух крупных мостов в Уфе

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На московском форуме «Транспорт России» 18 ноября делегация из Башкирии договорилась с Росавтодором о сотрудничестве в реконструкции двух крупных мостов в Уфе. Речь идет о сооружениях через реку Белую в створе улицы Города Галле и через Уфимку в поселке Шашка. Об итогах переговоров с федеральным дорожным агентством сообщил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона рассказал, что рассчитывает совместно с Росавтодором построить мост через Белую в створе улицы Интернациональной. Стоимость сооружения протяженностью 1,2 километра оценивается в 10,4 млрд рублей. Достроить его планируется в 2025 году.

В 2020 и 2021 году Башкирия также получит дополнительное финансирование на строительство крупнейшего в республике инфраструктурного проекта – Восточного выезда из Уфы.