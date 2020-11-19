В Уфе стартовали новые спецрейды ГИБДД

Пресс-служба столичной госавтоинспекции проинформировала, что на территории Уфы проводится новая спецоперация. В рамках рейда, отмечается в сообщении, выявляют нарушителей, которые не оплатили вовремя ранее наложенные штрафы.

– Столичная Госавтоинспекция напоминает о том, что в случае неуплаты штрафов в течение 60 днеи с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении может грозить штраф в двои ном размере от суммы неоплаченного, либо арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов, – напомнили в ведомстве.

В ГИБДД также сообщили, что если оплатить штраф в 20-дневный срок, то можно получить скидку в 50%. Информацию об имеющихся штрафах посоветовали узнать на официальном сайте госавтоинспекции.