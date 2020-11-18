МЧС по Башкирии предупредил о гололеде на дорогах

В МЧС по Башкирии сегодня, 18 ноября, опубликовали на сайте ведомства сообщение с предупреждением. Спасатели проинформировали жителей республики о сильном гололеде.

По информации МЧС, данные актуальны на 19 ноября и переданы со ссылкой на «Башгидрометцентр». В связи со штормовым предупреждением пешеходов и водителей попросили соблюдать осторожность при передвижении.

– Во время гололеда передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами, – пишут в МЧС.