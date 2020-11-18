В Башкирии ветеран ВОВ скончался за четыре дня до 100-летнего юбилея

фото: фейсбук Андрея Иванюты

В селе Верхний Авзян Белорецкого района Башкирии скончался ветеран Великой Отечественной войны Леонид Копытов. До своего 100-летнего юбилея он не дожил четыре дня. Печальную новость сообщил глава района Андрей Иванюта.

– На этой неделе я планировал поздравить со 100-летним юбилеем ветерана Леонида Платоновича Копытова. Заказали цветы, подготовили подарок. И вот плохая новость – фронтовик умер, не дожив до юбилея всего четыре дня, – написал чиновник. – С такими людьми уходит эпоха… Мне безмерно жаль. Светлая память Леониду Платоновичу.

Леонида Копытова призвали на службу в 1940 году. Он увидел родной дом только спустя шесть лет. Служил в Прибалтийском округе, в Литве. В составе инженерной сапёрной бригады был помощником командира взвода. Воевал под Ржевом, получил там тяжелое ранение. Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией». В мирное время Копытов работал учителем истории в сельской школе. Он отдал своему призванию 40 лет жизни.