В башкирской деревне обнаружен обмороженный труп молодого парня

Правоохранители передали тело на судмедэкспертизу

В башкирской деревне Старые Киешки был обнаружен обмороженный труп 28-летнего местного жителя. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органов.

Тело возле жилого дома ранним утром 16 ноября заметил сельчанин. У погибшего были застарелые множественные ссадины на лице и гематомы на левой ноге. Труп был направлен на судмедэкспертизу. Что именно произошло с молодым человеком, выяснят следователи.

Напомним, 17 ноября в тех же Верхних Киешках мужчина ворвался в детсад и зарезал там свою бывшую супругу. Женщина работала в учреждении воспитательницей.