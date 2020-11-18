«Мама родила – и все»: жуткая история малыша из Уфы, которого бросили сразу после рождения

Фото: благотворительный фонд "Наши дети"

Очередной печальной историей маленьких отказников поделились волонтеры благотворительного фонда «Наши дети». Маленький Максим поступил в дом ребенка еще совсем крошкой, ему было всего 1, 5 месяца, но он уже успел пережить предательство самого близкого человека – от него отказалась мама.

- Мама родила Максима – и все. Дальше он остался без нее. Максим был серьезен, такими серьезными бывают только маленькие отказники. Голова его с одной стороны была слегка примята от постоянного лежания на одном боку. Вес набирал плохо, что в общем-то, тоже не удивительно, - вспоминают волонтеры.

Сотрудники дома ребенка были уверены: малыш откормится, успокоится, наберет вес, и все у него будет хорошо. Вот только лучше Максиму не стало, и скоро он оказался в реанимации. Когда ребенка стабилизировали и перевели в обычную палату, было решено, что за малышом будет ухаживать больничная няня.

- В первый день работы с Максимом мне хотелось «сбежать», от страха. Что я с ним буду делать? Он же такой маленький. Потом потихоньку поняла, что и когда ему надо от меня. И стало легче, - рассказывает няня Лена.

Несмотря на непростой диагноз, чувствуя любовь и заботу, кроха быстро пошел на поправку. Он начал сам ворочать головкой, начал с аппетитом выпивать всю молочную смесь и даже начал улыбаться. И очень расстраивался и недовольно кряхтел, если няня, укладывая его спать, ненадолго убирала свою руку.

- Однажды няня не выдержала и расплакалась, пока малыш спал. Почему болеют такие маленькие дети, почему остаются одни, без родных? Это несправедливо и неправильно. Но увы, так бывает. Мы не дадим Максиму остаться в больнице одному. Наша няня будет носить его на ручках, петь колыбельные, утешать, - говорят волонтеры.

Очень важно, чтобы все дети, оставшиеся без родителей, чувствовали заботу и поддержку, поэтому вы также можете поддержать проект «Больничные дети» от благотворительного фонда «Наши дети». На сайте фонда вы найдете все реквизиты и другую необходимую информацию, как именно вы можете помочь детям-отказникам.