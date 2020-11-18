Стала известна личность 70-й жертвы коронавируса в Башкирии

Ковид унес жизнь 78-летней пенсионерки из Уфы

70-й жертвой коронавируса в Башкирии стала жительница Уфы. Об этом 18 ноября сообщило республиканское министерство здравоохранения.

По данным ведомства, у 78-летней умершей от COVID-19 было три сопутствующих заболевания: гипертоническая болезнь третьей стадии, сахарный диабет второго типа и объемное образование правого легкого.

Напомним, в Башкирии по одной смерти от коронавируса регистрируется ежедневно с 5 ноября.

По состоянию на 18 ноября ковидом в республике заразились 12 684 человека (+119 за сутки), выздоровели 11 191 (+37). Сейчас от COVID-19 лечатся 1423 человека, 346 из них лежат в больнице – 31 пациент в тяжелом состоянии и 11 подключены к ИВЛ.