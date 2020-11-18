В Башкирии из-за коронавируса сделают больше новогодних городков

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В Башкирии из-за пандемии коронавируса построят больше новогодних городков. Соответствующее распоряжение дал министр ЖКХ республики Борис Беляев.

– [Необходимо] предусмотреть обустройство новогодних городков во дворах жилых домов. Нельзя допустить, чтобы празднования были сосредоточены только в центре города. В итоге – столпотворения не избежать. Это неправильно. Празднования и мероприятия развлекательного характера, которые могли бы заинтересовать граждан, нужно организовывать в разных частях города, – отметил чиновник.

Властям городов и районов Башкирии уже дали команду начать готовиться к обустройству городков и организации праздничных мероприятий на открытом воздухе. Работы по организации места празднования должны быть завершены к 10 декабря, передали в МинЖКХ.