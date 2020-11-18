Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 70 человек

На госпитализации находятся 346 ковид-положительных пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончался еще один житель. Общее число жертв инфекции с начала пандемии достигло 70 человек. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба администрации главы республики Радия Хабирова. По одной смерти от COVID-19 в регионе фиксируется ежедневно с 5 ноября.

За прошедшие 24 часа коронавирус был выявлен у 119 жителей Башкирии. За все время подтверждено 12 684 случая заражения. Выздоровели 37 пациентов, всего – 11 193.

На лечении находятся 1423 человека: 346 лежат в больницах, 1077 лечатся дома на самоизоляции из-за легкого течения COVID-19.