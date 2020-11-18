У главы башкирского Минтранса появился новый зам

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На должность замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии назначен 36-летний Айрат Сабиров. Соответствующее распоряжение 17 ноября подписал глава республики Радий Хабиров. Чиновник будет курировать вопросы организации железнодорожного, внутреннего водного и воздушного транспорта в регионе.

Айрат Сабиров родом из Благовещенска. Окончил УГАТУ. Карьеру начал инженером на «Уфимском тепловозоремонтном заводе». Впоследствии будущий чиновник дорос до начальника цеха. На госслужбу Сабиров перешел с поста замгендиректора по логистике в фирме «Башминералресурс».