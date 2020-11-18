ФСБ обнародовала видео обысков по делу о махинациях с землей в Кушнаренковском районе

фото: ФСБ

ФСБ Башкирии опубликовала видео обысков в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий главы Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина. Чиновника подозревают в незаконной продаже 145 гектаров государственной земли под коммерческие цели – организации турбазы и индивидуальной застройки.

Силовики обыскали кабинеты районной администрации, комитета по управлению собственностью Минземимущества и Кушнаренковского сельсовета.

Напомним, по версии СК, муниципалитет лишился 3 млн рублей из-за махинаций с землей, которые провел Гизатуллин,