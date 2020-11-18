Уфимка похудела на 3,5 кг, обошла 30 тысяч конкурентов и выиграла элитную иномарку

Уфимка похудела на 3,5 кг и выиграла элитную иномарку

Уфимка Лиана Бакирова выиграла «Мерседес» стоимостью почти 3 миллиона рублей в марафоне стройности известного инста-блогера Валерии Чекалиной. Лиана за месяц похудела всего на 3,5 кг, привела свое тело в порядок и забрала вчера, 17 ноября, в Москве свою элитную иномарку. О победительнице рассказала блогер в Инстаграме.

- Ее зовут Лиана, и она из Уфы. Прилетела к нам. Она, кстати, изначально не была пухленькой, она сделала себе супер формму. Единогласно ее выбрали кураторы, тренер и мои подписчики, - рассказывает Валерия.

Со слов блогера, Лиана сначала не поверила выигрышу, думала, что организаторы шутят.

Фото: Инстаграм

- Поставьте себя на ее место, вы привели себя в крутую форму, у вас тело мечты, еще и тачку в придачу! Тем более такую! Мерседес! – говорит блогер.

Отметим, что конкуренция в марафоне была огромная – за главный приз боролись 30 000 женщин.

Сейчас Лиана находится в Москве, в Уфу девушка будет возвращаться уже на новой машине.