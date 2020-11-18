Реконструкция здания уфимского ж/д вокзала завершится в этом году

В следующем году начнется второй этап реконструкции ж/д вокзала

В 2020 году завершится реконструкция здания уфимского железнодорожного вокзала и инженерных сетей. Об этом сообщили глава Башкирии Радий Хабиров.

– На втором этапе в 2021 году завершим ремонт платформ, удлинение пешеходного тоннеля и общее благоустройство территории, – отметил руководитель региона.

Он также рассказал о возможном строительстве кольцевой железной дороги вокруг башкирской столицы. Хабиров обсудил этот проект с руководителем РЖД Олегом Белозеровым в Москве. Модернизация ж/д путей на южном обходе Уфы позволит вынести за пределы города грузовые поезда и даст возможность запустить городскую электричку.

– Это совершенно новый транспортный продукт для жителей Уфы и республики. На этом поезде вы сможете быстро и с комфортом доехать, например, из Дёмы в Шакшу, минуя автомобильные пробки, – добавил Хабиров.