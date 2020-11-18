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Хабиров создал комиссию по изменению Конституции

В нее вошли спикер местного парламента и руководитель администрации главы Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров подписал указ 17 ноября

Хабиров подписал указ 17 ноября

Глава Башкирии Радий Хабиров создал комиссию по изменению Конституции республики. Указ был подписан и опубликован 17 ноября.

Согласно документу, комиссия будет разрабатывать предложения по приведению местного законодательства в соответствие с обновленной федеральной Конституцией. Это делается «в целях обеспечения единства правового пространства Российской Федерации».

Комиссия должна будет в течение ближайших шести месяцев представить предложения по изменению республиканских Конституции и законов. В состав группы вошли 10 чиновников, среди которых есть спикер парламента Башкирии Константин Толкачев и руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.