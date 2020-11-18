Власти Башкирии рассказали, когда откроется инфекционный центр в Стерлитамаке

Строительные работы завершатся уже к концу декабря

В Стерлитамаке полным ходом идет строительство нового инфекционного госпиталя, на который власти Башкирии возлагают большие надежды. В республике с каждым днем увеличивается число заболевших, поэтому новый инфекционный центр поможет разгрузить другие клиники и увеличит резерв коечного фонда. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отчитался о ходе строительства и сообщил, что срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвигается на несколько дней. Уже в конце ноября рабочие покинут строительную площадку, а 1 декабря клиника примет своих первых пациентов. В настоящий момент в госпитале подбирается медицинский персонал и устанавливается все необходимое современное оборудование. Предполагается, что больница сможет принять до 382 пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. Сейчас в госпитале устанавливается газовая котельная, продолжаются пусконаладочные работы.

- Важно чтобы на месте все работы уже были рассчитаны по часам, чтобы никакого срыва не произошло. Мы должны инфекционный центр запустить в срок, который обозначили, — подчеркнул Андрей Назаров.

По проекту в инфекционном госпитале предусмотрено порядка 15 тысяч квадратных метров общей площади. Здесь будут размещены 60 палат-боксов и 14 реанимаций. Также в проекте предусмотрены родильное и детское отделения. Кроме того, будет работать приёмное отделение, куда люди могут прийти и обследоваться на предмет заражения, получить консультацию и при необходимости сразу госпитализироваться.