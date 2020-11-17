в Башкирии душевнобольной мужчина покончил с собой возле психиатрической клиники

Врачам оставалось только диагностировать смерть пациента Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Душевнобольной житель Благовещенска свел счеты с жизнью прямо возле клиники, где проходил лечение. Все произошло еще в минувшую субботу, когда утром сотрудники психоневрологического интерната нашли тело 65-летнего пациента, который на протяжении семи лет лечился там от хронического психического расстройства.

- С места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли сумку с тетрадями, где мужчина вел свои записи и дневники. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, опрашивается медперсонал интерната, - уточнил собственный источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией.