В Уфе двое мошенников выманили у 89-летнего деда более 600 тысяч рублей

Пенсионер не смог толком описать своих обидчиков Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в полицию обратился 89-летний уфимец, который пожаловался, что его обманули двое мошенников и выманили у него кошелек, в котором находились все сбережения – 621 102 рубля. Все случилось прямо возле дома, где проживал пенсионер. Завладев деньгами, преступники поспешили скрыться на машине, оставив беспомощного мужчину приходить в себя. Из-за возраста дедушка не смог толком описать ни мошенников, ни автомобиль, на котором они уехали, кроме того, что он белого цвета.

- С места преступления были изъяты четыре следа рук, пятитысячная купюра, следы обуви и полиэтиленовый чехол из-под пульта от телевизора, - рассказал источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», розыск злоумышленников продолжается.