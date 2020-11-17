120 тысяч жителей Башкирии находятся в группе риска по коронавирусу

Сахарный диабет есть у 120 тысяч жителей Башкирии

В Башкирии 120 тысяч жителей находятся в особой группе риска по коронавирусу. Речь идет о больных сахарным диабетом (СД). По данным, которые Минздрав республики дает с апреля текущего года, среди 69 жертв COVID-19 у 21-го умершего был диабет. Как рассказали в Башстате, в 2019 году СД составлял 1,7% в структуре общей заболеваемости населения региона.

– На конец 2019 г. под диспансерным наблюдением состоит более 120 тыс. больных СД, в том числе диабетом I типа – 7,9 тыс. человек, II типа – 107,4 тыс. человек, – сообщили в статистическом центре.

В числе диабетиков 895 детей в возрасте до 14 лет и 339 подростков до 17 лет. Заболевания диабетом I типа составили 95,1% от общего числа больных СД детей и подростков. На долю диабета II типа приходится более 89% от всех больных сахарным диабетом.

По итогам 2019 года от сахарного диабета в Башкирии умерло 2,5 тысячи человек. Средний возраст умерших 75,9 лет: мужчины – 71,9 лет, женщины – 77,4 года. Превышение уровня смертности от СД наблюдается среди мужского населения в возрасте 20-24 и 35-59 лет. В группе 35-39 лет мужская смертность превышает женскую в два раза.

Сахарный диабет входит в число болезней, из-за которых жители Башкирии должны находится на обязательной самоизоляции. Соответствующее требование прописано в указе о режиме повышенной готовности из-за коронавируса.