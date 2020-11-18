Уфимцы продолжают рушить парк за 725 млн рублей

фото: vk.com

В уфимской Черниковке вандалы продолжают разрушать недавно открывшийся после реконструкции парк «Первомайский». Об этом в своих соцсетях сообщил глава Калининского района Сергей Кожевников.

– В ходе очередного рейда […] сотрудниками полиции зафиксированы факты вандализма: сломаны габионы (конструкции из проволоки, заполненные камнем), повреждены растения, – написал чиновник.

фото: vk.com

Он обратился к подросткам и молодежи с «убедительной просьбой» не портить инфраструктуру обновлённого парка. Кожевников также призвал родителей объяснить своим детям правила поведения в общественных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что через неделю после реконструкции, на которую ушло 725 млн рублей, в «Первомайском» сломали скамейки и лиственный настил.