Численность безработных в Башкирии снизилась до 119 тысяч человек

В Башкирии на выбор безработным предлагают 45 тысяч вакансий
В Минтруда Башкирии обновили статистику по числу безработных граждан – по состоянию на 16 ноября таковых 119 053 человека (в начале месяца было больше 121 тысячи, в начале октября – 128 тысяч). В региональном банке вакансий значится всего 45 тысяч рабочих мест.
В министерстве перечислили самые востребованные профессии в третьем квартале текущего года:
– подсобный рабочий (11 223 вакансий);
– водитель (7468);
– охранник (3681);
– дворник (3244);
– рабочий по благоустройству (2994);
– грузчик (2914);
– каменщик (2630);
– бетонщик (2406);
– штукатур (2298);
– продавец непродовольственных товаров (2018).
В ведомстве также рассказали о предлагаемых работодателями зарплатах по некоторым вакансиям: водитель может получить от 10 до 85 тысяч рублей, повар – от 17 тысяч рублей, инженер – до 90 тысяч рублей, учитель – до 50 тысяч рублей, менеджер – до 80 тысяч рублей и агроном – до 50 тысяч рублей.