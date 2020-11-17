Численность безработных в Башкирии снизилась до 119 тысяч человек

В Башкирии на выбор безработным предлагают 45 тысяч вакансий

В Минтруда Башкирии обновили статистику по числу безработных граждан – по состоянию на 16 ноября таковых 119 053 человека (в начале месяца было больше 121 тысячи, в начале октября – 128 тысяч). В региональном банке вакансий значится всего 45 тысяч рабочих мест.

В министерстве перечислили самые востребованные профессии в третьем квартале текущего года:

– подсобный рабочий (11 223 вакансий);

– водитель (7468);

– охранник (3681);

– дворник (3244);

– рабочий по благоустройству (2994);

– грузчик (2914);

– каменщик (2630);

– бетонщик (2406);

– штукатур (2298);

– продавец непродовольственных товаров (2018).

В ведомстве также рассказали о предлагаемых работодателями зарплатах по некоторым вакансиям: водитель может получить от 10 до 85 тысяч рублей, повар – от 17 тысяч рублей, инженер – до 90 тысяч рублей, учитель – до 50 тысяч рублей, менеджер – до 80 тысяч рублей и агроном – до 50 тысяч рублей.