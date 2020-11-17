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Минздрав Башкирии объяснил новые стандарты выписки пациентов после лечения от коронавируса

Теперь переболевший ковидом человек будет считаться здоровым после одного отрицательного анализа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Чтобы считаться выздоровевшим от коронавируса, теперь достаточно одного отрицательного теста

Чтобы считаться выздоровевшим от коронавируса, теперь достаточно одного отрицательного теста

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин объяснил новые правила выписки пациентов, переболевших коронавирусом и контактировавших с инфицированными.

Теперь пациенты, у которых диагностировали COVID-19, будут выписываться как выздоровевшие после одного отрицательного анализа. Они сразу же смогут выйти на работу. Это, по словам главы Минздрава РБ, «снижает нагрузку на лабораторные учреждения […] и быстрее позволяет человеку выйти к активному образу жизни».

С пациентами, находящимися на самоизоляции из-за физического контакта с зараженным коронавирусом все немного сложнее. Им, чтобы считаться выздоровевшими и приступить к трудовым обязанностям, вообще не нужно сдавать ПЦР-анализ, если на протяжении 14 дней нет никаких клинических проявлений ковида. Однако здесь есть исключения. Пройти тест на коронавирус все-таки придется тем, кто учится в очной форме или работает в социальных учреждениях – например, в домах престарелых.

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