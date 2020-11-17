Раскрыта личность 69-й жертвы коронавируса в Башкирии

От коронавируса скончался 73-летний житель Уфы - Минздрав

Министерство здравоохранения Башкирии раскрыло личность 69-й жертвы коронавируса в регионе. Об очередной смерти стало известно сегодня, 17 ноября.

По данным ведомства, скончался 73-летний житель Уфы. У пожилого мужчины было сразу несколько сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, атеросклероз аорты третьей стадии и эрозивный гастрит.

В Башкирии по одной смерти от коронавируса регистрируется ежедневно с 5 ноября. За минувшие сутки в регионе был зафиксирован рекордный прирост зараженных за все время – 121 человек. Всего инфекция подтвердилась у 12 565 человек, 1342 из них болеют прямо сейчас. В больнице лежат 317 ковид-положительных пациентов – 32 в тяжелом состоянии и шестеро подключены к ИВЛ.