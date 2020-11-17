Смертность в Башкирии выросла «не более чем на 10%» – министр здравоохранения

Забелин заявил, что смертность в Башкирии выросла на 10% Фото: Рустем АХУНОВ

Глава башкирского Министерства здравоохранения Максим Забелин со ссылкой на «оперативные данные» заявил, что смертность в республике выросла «не более чем на 10%». Об этом министр сообщил 17 ноября, на брифинге, посвященном коронавирусной инфекции.

– [Смертность] составляет 13,4 на 1000 жителей республики. В структуре смертности более 44% составляют болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания как причины смертности выросла всего-навсего на 1,4 раза, – сказал Забелин.

Он также добавил, что в республике наблюдается значительное уменьшение младенческой смертности (на 12,4% [по данным Росстата – на 18,5%]), смертности из-за болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, суицидов, ДТП.

Максим Забелин затронул вопрос статистики смертности в Башкирии из-за появившейся в соцсетях и СМИ информации о том, что в республике наблюдается высокий уровень «избыточной смертности» – то есть умирает больше людей, чем прогнозировалось. Министерство, по словам чиновника, направило запросы в органы государственной статистики для уточнения информации по числу умерших, «чтобы иметь официальные данные для опровержения либо комментирования» информации об избыточной смертности.

– Официально в статистических терминах отсутствуют понятия «неуточнённые» или «избыточные» смерти. Все умершие имеют конкретную причину смерти на основании свидетельства о смерти, – добавил Забелин.

По данным Росстата, за январь-сентябрь 2020 года в Башкирии умерли 41 092 человека - это на 11,4% больше, чем за тот же период прошлого года (36883).