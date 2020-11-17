В Уфе 590 призывников объявлены в розыск за уклонение от армии

Уклонистам от армии грозит серьезное наказание

В Уфе из-за уклонения от срочной службы в армии в розыск были объявлены 590 человек. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник Управления по взаимодействую с институтами гражданского общества Артур Гафаров. Он предупредил, что уклонистам грозит серьезное наказание – от штрафа и принудительных работ до ареста и уголовной ответственности.

– Призываю всех уфимцев призывного возраста явиться в военкомат, пройти медицинское освидетельствование, выполнить священный долг по защите Родины с честью и достоинством! – сказал чиновник.

По словам Гафарова, меньше всего молодых людей для службы «предоставил» Кировский район Уфы – 70 из 130. По состоянию на 16 ноября на сборный пункт военкоматы башкирской столицы отправили 282 человека. В целом на призывные комиссии было вызвано 3 410 парней.