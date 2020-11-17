Под Уфой жители вновь заметили груженый медицинскими отходами грузовик

фото: Рустам Хафизов // фейсбук

Жители уфимского поселка Максимовки вновь обнаружили груженую медицинскими отходами «ГАЗель», которая везла содержимое кузова в ангар, расположенный в жилом секторе. Идентичная ситуация произошла почти неделю назад, в ночь с 10 на 11 ноября. О повторении инцидента сообщил депутат башкирского Госсобрания-Курултая Рустам Хафизов.

– Неужели наглости нет предела?! – написал парламентарий на своей странице «ВКонтакте». – В этот раз сами жители поймали машину, выезжающую с того же склада медицинских отходов в жилом секторе Максимовки. Вызвали полицию. Ждём реакцию властей, надзорных и правоохранительных органов!

Тревогу поднял местный житель. По его словам, он вышел на улицу погулять с собакой и увидел груженую «ГАЗель». Он пошел за машиной, которая заехала на территорию автосервиса.

– Когда подошел к автосервису, ворота закрыл охранник. Через 20 минут машина выехала, я спрашиваю водителя: «Медицинские отходы везешь». Он говорит: «Нет, мусор». Я говорю: «Покажи, что за мусор». Смотрю, а там медицинские отходы: шприцы, бинты. Вызвали сотрудников полиции, – рассказал мужчина. По его словам, он замечал эту машину по ночам последние «год-два-три».

Депутат Хафизов заявил, что парламент возьмет вопрос складирования биологических отходов на контроль: «Уже не первый раз к нам обращаются с одной и той же проблемой по одному и тому же адресу. Какое-то максимальное неуважение к жителям Максимовки. Почему выбрали этот адрес и почему дальше привозят отходы в помещение, которое было опечатано после последнего рейда. Будем писать запросы, встречаться с полицией».

Напомним, после предыдущего инцидента медицинскими отходами в гараже Максимовки заинтересовалась природоохранительная прокуратура. Башкирский Минздрав от ситуации открестились: ни министерство, ни больницы не несут ответственности за вывоз отходов – этим занимается специализированная компания.