«Прощай, любимый наш»: в Башкирии трагически погиб 22-летний парень

Проводить его в последний путь пришли родные и близкие, он был единственным ребенком в семье, помогал родителям, служил в ВДВ.

Стала известна личность молодого парня, который трагически погиб на трассе в Янаульском районе. Как ранее сообщала «КП-Уфа», 12 января ближе к полуночи на 27 км автодороги Нефтекамск-Янаул на повороте столкнулись ВАЗ-2114, которым управлял 22-летний парень, и встречный грузовик КамАЗ, за рулем которого находился 45-летний житель Нефтекамска. Удар был такой силы, что водитель отечественной легковушки погиб на месте аварии.

Погибшим оказался местный житель Ильназ Х., в тот злополучный день он ехал на своей «четырнадцатой», на которую сам заработал. В сети позже появилось видео – на нем видно, как ВАЗ на скорости вылетает на встречку и врезается в большегруз. К сожалению, у Ильназа не было шансов, его автомобиль превратился в груду металла, а сам скончался до приезда медиков.

Похоронили Ильназа 14 ноября. Проводить его в последний путь пришли родные и близкие, он был единственным ребенком в семье, помогал родителям, служил в ВДВ. Его запомнят добрым, отзывчивым и порядочным человеком.

- Прощай, любимый наш, - пишут родственники погибшего парня в социальных сетях.