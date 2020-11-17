Ремонт туалетов в Белом доме Башкирии обойдется бюджету в 3 млн рублей

В Белом доме отремонтируют туалеты на 3 млн рублей

Власти Башкирии готовы потратить на ремонт туалетов в местном Доме правительства 2,99 млн рублей бюджетных средств. Соответствующая позиция 16 ноября появилась на портале госзакупок. Ее разместило Хозяйственное управление республики.

По смете большая часть денег пойдет на отделочные работы – 1,7 млн рублей. Еще 863,7 тысячи рублей будет потрачено на сантехнические работы и 356,7 тысячи – на электромонтаж.

Аукцион пройдет 26 ноября. Победителю торгов нужно будет завершить работы до 25 декабря. В туалетах поменяют напольную и настенную плитки, а также заменят 12 унитазов, 9 умывальников и 6 писсуаров.