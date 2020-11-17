В Башкирии обновлен антирекорд по приросту заболевших коронавирусом с начала пандемии

В Башкирии за сутки коронавирусом заболел 121 человек - это антирекорд с начала пандемии

В Башкирии официально обновился антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом. За последние 24 часа диагноз COVID-19 поставили 121 жителю. Предыдущий максимальный показатель держался с 5 июня – тогда было зарегистрировано 119 случаев инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 12 565 человек.

По данным пресс-службы администрации главы Башкирии, за минувшие сутки от коронавируса скончался еще один пациент – 69-й по счету. Подробнее об очередной жертве COVID-19 позже сообщит региональный Минздрав. Выздоровело при этом 44 человека (всего – 11 154).

На лечении остаются 1342 жителя: 317 лежат в больницах, 1025 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома на амбулаторном лечении.