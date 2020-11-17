Аноним обвинил уфимца в хранении взрывчатки и удержании заложника

В Уфе неизвестный обвинил 26-летнего парня в хранении взрывчатки, которая на самом деле оказалась муляжом гранаты.

Пугающее сообщение о том, что 26-летний уфимец хранит дома целый арсенал незарегистрированного оружия, стражи порядка получили днем 14 ноября. Но почту силовиков пришло анонимное сообщение о «нехорошей» квартире в Кировском районе столицы. По данным источника «КП-Уфа», также в своем послании аноним указал, что хозяин держит в заложниках 12-летнюю девочку.

На место немедленно выехала группа оперативников. Силовики обследовали двухкомнатную квартиру и, по предварительной информации, не нашли внутри ничего противозаконного. Известно, что дома хранилось оружие для страйкбола, магазины к нему и муляж гранаты.

По всей видимости, кто-то из друзей разыграть молодого человека таким странным образом – с привлечением оперативников и обследованием жилища.