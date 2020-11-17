Уфимский врач рассказал, от чего стоит воздержаться переболевшим коронавирусом

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Уфимский врач Глеб Глебов, лечащий пациентов ковид-больнице в селе Зубово, дал рекомендации тем, кто переболел коронавирусом. Специалист подчеркнул, что «основное большинство» переносит COVID-19 бессимптомно, «но это не значит, что это прошло как просто ОРВИ – нужно заботиться о своем здоровье и сдать анализы. По словам медика, он и его коллеги некоторым пациентам для реабилитации назначают прием антикоагулянтов и витамина D. Первая группа препаратов обычно назначается тем, у кого наблюдается большое количество тромбозов.

– Нельзя переохлаждаться и перегреваться – например, ходить в бани. Если ходите в бассейн, то не надо начинать резко много плавать, а лучше воздержаться. Если вы занимаетесь спортом, то возвращаться к нему нужно потихоньку, с нарастающим темпом, без сильных физических нагрузок. Вы должны понимать, что организм ваш восстанавливается не сразу, – сказал Глебов.

Напомним, ранее Глеб Глебов заявил, что на своей практике не встречал ни одного пациента, который скончался бы непосредственно от коронавируса.