10 лет тюрьмы грозит 25-летнему водителю, который сбил в Уфе гаишника и скрывался от следствия

фото: ГТРК Башкортостан

Жителю башкирского города Стерлитамака Артуру Газизову, который на элитной иномарке сбил в Уфе инспектора ГИБДД и скрывался от следствия, грозит до 10 лет тюрьмы. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщил Кировский районный суд, где накануне была избрана мера пресечения 25-летнему фигуранту. Он проведет в следственном изоляторе два месяца.

– С учетом изложенного и личности Газизова А.О. который органами предварительного следствия обвиняется в совершении тяжкого преступления, после совершения которого он скрылся, в связи, с чем был объявлен в розыск, суд ходатайство следователя удовлетворил и избрал обвиняемому […] меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, с момента его задержания, с содержанием в ФКУ СИЗО-1, – следует из решения суда.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел днем 3 ноября на парковке дома по улице Менделеева. По версии следствия, подозреваемый, будучи лишенным водительских прав, сбил за рулем Mercedes-Benz AMG инспектора дорожный полиции, который потребовал выйти из машины. Затем подозреваемый, уходя от преследования, наехал на ограждение, покинул автомобиль и скрылся с места происшествия. Следственный комитет объявлял его в федеральный розыск. Впоследствии молодой человек был задержан.