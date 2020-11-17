В Башкирии существенно снизилась младенческая смертность

В Башкирии в текущем году умерло 172 младенца Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Башкирии за январь-сентябрь 2020 умерло 172 ребенка возрастом до одного года – это на 39 (или на 18,5%) случаев меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда скончалось 211 младенцев. Об этом говорят данные Росстата.

Несмотря на положительную динамику, в текущем году в республике умерло больше всего детей в Приволжском федеральном округе. Следом за Башкирией по количеству младенческих смертей идут Татарстан (126), Нижегородская область (105), Пермский край (94) и Самарская область (90).

В России по итогам 9 месяцев 2020 года скончались 4845 младенцев – на 723 (или на 13%) меньше, чем в прошлом году (5568).