В Уфе за 2020 год отремонтировали 54 километра дорог

Фото: Рустем Ахунов

В понедельник, 16 ноября, в правительстве Башкирии прошло совещание по итогам ремонта дорог в республике за 2020 год. Власти Уфы отчитались, что в этом году в башкирской столице отремонтировали 59 участков общей протяженностью 54 километра. Такое заявление сделал и.о. главы городской администрации Радмил Муслимов.

В пресс-службе главы Башкирии подчеркнули, что на «Транспортном часе», как они называют эти совещания, обсудили крупные проекты, такие как строительства моста через Белую в створе улице Воровского, а также масштабный ремонт улиц 8 марта и Комсомольской и прокладка тоннеля Восточного выезда из Уфы.

Власти Башкирии планируют отремонтировать в следующем году еще 47,7 километров автодорог. Кроме того, совсем скоро подготовят проект ремонта мостов через Белую в створе улицы города Галле и через реку Уфу в Шакше.