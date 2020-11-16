Инвесторы из Казахстана хотят вложить 1,4 млрд рублей в строительство завода в Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

В понедельник, 16 ноября, в башкирском Белом доме состоялась рабочая встреча главы республики Радия Хабирова и посла Казахстана в России Ермека Кошербаева. По итогам переговоров в правительстве региона заявили, что у казахстанских инвесторов есть желание инвестировать в экономику Башкирии 1,4 млрд рублей.

Как отметили в пресс-службе главы региона, инвесторы планируют построить в республике завод по производству полипропиленовой нити и полиэтиленовой сетки. Новое предприятие появится в Ишимбайском районе Башкирии, в особой экономической зоне «Алга».

Посол Казахстана Ермек Кошербаев подчеркнул, что торговые контакты между нашими странами продолжают развиваться вопреки пандемии коронавируса.

- Торговый баланс большой, и здесь мы видим хорошую основу для его наращивания. Мы очень рады, что предприятия Казахстана принимают участие в работе особой экономической зоны «Алга», - заявил Кошербаев.